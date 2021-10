Homens apresentam projetos, mas não consultam vereadoras

Os vereadores homens de Santa Bárbara d’Oeste parece que se empolgaram com a pauta da mulher no atual mandato, mas também parece que se esqueceram que existem duas vereadoras bastante ativas na Casa. O clima segue cordial, mas um comportamento tem causado certa estranheza no ambiente da Câmara.

Ao longo deste ano, os representantes do povo têm apresentado muitos projetos com a pauta da mulher ou mesmo referente às mães (creche, banco de leite e mais). Mas, apesar do ímpeto positivo, os homens têm buscado as duas vereadoras da Casa muito mais para apoiamento das matérias do que para discussão ou mesmo para ‘assinatura em conjunto’.