Confira homenagem para o Dia do Compositor Brasileiro

Quando escutamos uma música na rádio, na tv, nas plataformas digitais ou em qualquer outro segmento de execução pública, nem sempre sabemos quem foi o responsável por escrever a composição. Até porque, muitas vezes, o autor não é o próprio intérprete da canção. Nesta quinta-feira, dia 07, Dia do Compositor Brasileiro, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) faz uma homenagem a todos que usam a inspiração para escrever músicas no país com um levantamento especial sobre a distribuição de direitos autorais destinada a essa categoria da música. O estudo inclui as canções mais tocadas nos últimos 10 anos.

Entre 2011 e 2020, dos valores distribuídos pelo Ecad em direitos autorais a titulares de música nacionais e estrangeiros de todas as categorias – compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos – 51% foram destinados aos compositores. Desses, 66% foram distribuídos aos autores nacionais. Já no ano passado, dos valores repassados aos autores, 67% foram destinados aos nacionais.

O banco de dados do Ecad é um dos maiores da América Latina e, atualmente, conta com 4,4 milhões de titulares de músicas de todas as categorias, que fazem parte da gestão coletiva da música no Brasil e estão filiados a uma das sete associações (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) que administram o Ecad. Desse total, mais de 3,7 milhões são compositores (autor ou versionista), o que representa 84% do banco de dados. Apenas 6% estão cadastrados como nacionais e, ainda assim, os compositores nacionais receberam a maior parte dos repasses em direitos autorais nesses últimos anos.

O Ecad fez também um ranking das músicas mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. A música brasileira se destacou e, na lista das 20 primeiras colocadas, 16 foram nacionais.