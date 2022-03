Homenageadas com medalha “Zumbi dos Palmares” detonam vereadores

Duas homenageadas com a medalha “Zumbi dos Palmares” na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste se manifestaram nas redes sociais contra os vereadores Celso Ávila (PV) e Careca do Esporte (Patriota).

O ‘protesto’ contra os parlamentares, de quem as irmãs Julia e Isabely Motta receberam as homenagens, é por conta da votação de Celso e Careca no caso da abertura de Comissão Processante contra o vereador Felipe Corá (Patriota), que acabou sendo arquivado. A dupla votou contrariamente a abertura de investigação das falas de Corá sobre o Dia da Consciência Negra, que foram consideradas racistas fazendo com que movimentos fizessem uma denúncia de quebra de decoro parlamentar pedindo a cassação do vereador.

“O Dia da Consciência Negra é o dia da hipocrisia, do vitimismo e da divisão racial.. Zumbi dos Palmares, que perseguia os negros e vendia escravos para os europeus”, foi uma das falas de Felipe Corá.

O vereador Careca do Esporte foi ainda mais criticado nas redes sociais por ser o autor da lei que cria o Dia da Consciência Negra em Santa Bárbara d’Oeste e o parlamentar acabou tendo um ‘meme’ criado com sua foto falando da contradição da sua atitude.

As postagens das irmãs repudiam a atitude de Ávila e Careca pela votação contrária à investigação. Veja:

JULIA MOTTA Em novembro de 2019 recebi a medalha “Zumbi dos Palmares” da mão do vereador Celso Ávila dizendo conhecer o meu trabalho e sabendo da luta e combate antirracista. Hoje, na câmara municipal de Santa Bárbara d’Oeste o mesmo votou contra (juntamente com outros 9 vereadores) ao nosso manifesto antirracista.

APOIANDO OS SEGUINTES POSICIONAMENTOS; “O Dia da Consciência Negra é o dia da hipocrisia, do vitimismo e da divisão racial… Zumbi dos Palmares, que perseguia os negros e vendia escravos para os europeus… Referiando ainda, que nosso movimento não passa de “lacrolandia”.

“Caro senhor vereador Celso Ávila, não conhece nem metade das lutas e combate, não sabe o tanto que meus ancestrais sangraram para hoje conseguir me movimentar, mesmo que ainda com muitos entraves dessa sociedade racista. Sou merecedora dessa medalha, mas vindo de você eu me recuso a se quer acreditar que me representa, assim como todo povo consciente na luta, repudiando qualquer posicionamento preconceituoso. Quando você vota favorável a [email protected] , você vota contra o meu trabalho, o meu manifesto, a minha vida.”

ISABELY MOTTA