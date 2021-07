Homem tem 70% do corpo queimado em subestação da CPFL

Um homem teve 70% de seu corpo queimado após levar um choque elétrico dentro de uma subestação da CPFL (Concessionária de Energia) em Americana. A ocorrência foi atendida como queimadura por choque elétrico e aconteceu na av Nicolau João Abdala, por volta das 12:30h.

O Corpo de Bombeiros informa que foi acionado para ocorrência com uma pessoa que sofreu queimadura por choque elétrico dentro da subestação da CPFL que fica na usina Americana, no Salto Grande. O trabalhador estava se preparando para executar o serviço dentro da subestação junto com outro eletricista, quando sofreu o choque de 69 KV (mil volts).

Ao chegar no local, ele estava no meio da subestação, consciente e orientado, sofreu queimadura em pelo menos 70% do corpo, foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana, onde permanece aos cuidados médicos.