Responsável por acidente com vítima fatal no Mollon alega mal súbito

O homem que causou o acidente no bairro Mollon, no fim da tarde desta quarta-feira, em Santa Bárbara alegou ter sofrido mal súbito, um “apagão”.

De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Santa Bárbara, populares e algumas vítimas relataram que o condutor do veículo Hilux Prata trafegava em alta velocidade sentido bairro quando colidiu contra a traseira do veículo Renault Clio que seguia na mesma mão de direção. Com impacto invadiu o contrafluxo colidindo com uma motocicleta que transitava sentido shopping e desgovernado pela via atingindo uma barraca de pastel onde encontravam-se sete vítimas. Uma das vítimas em estado grave foi socorrido porém chegou em óbito no PS Dr. Afonso Ramos. As demais vítimas foram socorridas também no mesmo pronto socorro e permaneceram em observação.

Ainda de acordo com o B.P, indagado, o autor do acidente admitiu que ingeriu duas latas de cerveja e que tem episódios de vertigem. Afirmou também que teve um “apagão” e não se lembra do ocorrido. No plantão policial os fatos foram narrados e o atropelador forneceu material hemático para análise.

O delegado plantonista deliberou o registro da ocorrência Homicídio culposo(ART. 302 do CTB)/ Lesão corporal culposa (ART. 303 do CTB), instaurando o inquérito policial e o autor aguardará o desfecho do inquérito em liberdade.