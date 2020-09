Homem não aguenta maconha e tomba no chão

Um homem de 25 anos que estaria alterado por causa do uso de maconha foi encontrado caído ao chão pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde da última quinta-feira. O caso foi atendido pelos guardas municipais Vemerson e Cláudio no bairro Cidade Nova.

A equipe foi chamada por um popular que disse que havia um homem caído no chão. Ao chegarem perto do homem, antes que lhe fosse perguntado o que estava acontecendo, ele se levantou desorientado, passou a ofender os guardas com palavras de baixo calão e começou a distribuir socos.

O homem correu para o outro lado da via e continuou as ofensas. Foi orientado para que saísse no local, porém ele veio em direção da viatura. Com isso, foi necessário o uso de arma não letal e de força moderada para contê-lo. Em revista pessoal foi encontrado 3 porções de maconha. Ele foi levado a um hospital, onde passou por atendimento médico, foi medicado e liberado.

Na Unidade Policial, o homem continuou alterado, e, sem condições de colher a sua versão dos fatos, os guardas entraram em contado com a mãe. A mulher informou que estava à procura do filho e que o mesmo fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ela também disse que acredita que isso tenha gerado transtornos psiquiátricos.

Os pais compareceram a Unidade, tomaram conhecimento do ocorrido e o homem foi liberado.