Homem morre encostado em carro no litoral

Um homem foi encontrado morto em pé e encostado em um carro em Santos, no litoral de São Paulo. As imagens viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (7). As informações são do g1. O homem, que ainda não foi identificado, estava em uma rua no bairro Vila Mathias, perto da Praça Iguatemi Martins. Moradores que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar para atender à ocorrência.

Ainda de acordo com o g1, as autoridades afirmaram que o homem devia ter aproximadamente 50 anos. Sem sinais de violência, o corpo foi removido pelo Samu. O caso foi encaminhado para o 4º Distrito Policial de Santos, onde foi registrado como morte suspeita. A causa da morte ainda é investigada.