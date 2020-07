Morreu no tiroteio com a PM na Cillo

Matheus Walen, 24, morreu baleado na noite desta sexta-feira (10) após trocar tiros com a Polícia Militar, em Santa Bárbara d’ Oeste. O caso aconteceu durante uma perseguição que terminou na Estrada Ernesto de Cillo.

De acordo com informações preliminares, uma equipe da PM no km 137 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), tentou interceptar um GM Astra 2002 com placas de Americana, porém o motorista fugiu e começou o acompanhamento. Pouco tempo depois, o veículo entrou no acesso para o Jardim São Francisco, e já na Estrada Ernesto de Cillo, os policiais disseram que alguns objetos foram jogados do carro.

Ainda durante a perseguição, o condutor do Astra perdeu o controle e capotou. Os militares informaram que o rapaz saiu do carro e disparou contra os policiais, que revidaram com alguns tiros. Além do homem baleado, sua esposa de 23 anos, que o acompanhava também foi atingida. O casal foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal (HM) de Americana, e o jovem de 24 anos, faleceu, e sua mulher ficou internada.

No veículo, ainda estava uma criança de 2 anos, filho do casal, porém não sofreu ferimentos. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, quatro cartuchos íntegros e um deflagrado, três tijolos de maconha e um microponto de LSD. Até o fechamento dessa publicação, a ocorrência ainda estava em andamento na delegacia de Santa Bárbara D’Oeste.