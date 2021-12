Homem morre ao colidir com árvore no Zanaga

Foto reprodução redes sociais

João Satiro Souza Neto, de 39 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira ao colidir contra uma árvore na Avenida Afonso Schimdt, no bairro Zanaga. O acidente aconteceu por volta das 00:30.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O velório acontece na tarde desta sexta, até as 17h, no Cemitério do Parque Gramado.

Satiro era bastante conhecido no bairro Zanaga. Amigos lamentaram a morte nas redes sociais. As causas do acidente serão investigadas.