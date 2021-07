Homem mantinha filhotes de coruja em casa e foi denunciado

O controle da Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia de que no Bairro São Vito, em uma residência, um homem mantinha duas corujas em cativeiro.

Diante da denúncia, equipes foram até o local. Na residência, a autora da denúncia mostrou as aves, que estavam presas em uma caixa plástica coberta por um cobertor.

No momento, um homem, de 67 anos, aposentado, informou que as aves eram de sua responsabilidade. Diante do relato, a equipe o encaminhou até a Central de Polícia Judiciária para apresentação dos fatos, uma vez que o homem não possuía autorização ou licença para manter as aves em cativeiro.

Após os fatos narrados, a autoridade policial registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Como as aves não apresentaram nenhum machucado ou maus-tratos, o homem responderá por crime ambiental e foi liberado.

Os animais, ainda filhotes da espécie Coruja Suindara TYTO FORCATA, foram levados para o Parque Ecológico pelo grupo de Proteção Ambiental – GPA da guarda municipal e foram recebidos pelo biólogo do local e passarão por avaliação veterinária, vermifugação e ficarão em observação até estarem aptas para soltura na natureza.