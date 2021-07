Casal mantinha cão com “enforca gato” no focinho em Americana

No último domingo (27), equipe da Guarda Municipal de Americana, foi solicitada a comparecer em um condomínio na Vila Mariana, onde vizinhos informaram que em um dos apartamentos, o casal de moradores utilizava um “enforca gato” (uma abraçadeira de nylon) para prender o focinho de um dos cachorros para o animal não latir.

Os GCMs Moura e Edilaine foram até o local e constataram os maus tratos, porém não havia moradores no local no momento.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e com auxílio do Grupo Cadeia para Maus Tratos, do Deputado Estadual Bruno Lima, foi expedido um mandado de busca e apreensão no endereço, cumprido pelas equipes da Gama, DIG e Delegado Bruno, na manhã desta quinta-feira. Dois cães, um macho da raça Weimaraner e uma fêmea vira-lata, foram resgatados.

Um colombiano, L. R. P. A de 25 anos, responsável pelos cães, foi conduzido para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foi ouvido e liberado posteriormente.

Os animais apreendidos foram encaminhados para a ONG Amor de Bicho, onde passarão por atendimento veterinário.