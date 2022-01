Homem encontra arma, se atrapalha e acerta a própria perna

A Guarda Municipal de Americana foi acionada para comparecer ao Hospital São Lucas neste sábado, por volta das 18:30. A informação era de que um homem havia sido baleado.

Já no local, o homem ferido informou à equipe que estava fechando seu comércio, uma sorveteria na Rua Dom Pedro, e, ao limpar um jardim lateral e recolher papéis jogados em frente ao estabelecimento, acabou encontrando uma arma Beretta 635. Ele afirmou que pegou a arma e levou para dentro do comércio tentando manuseá-la, momento em que o objeto caiu no chão e disparou, atingindo a parte superior de sua coxa. O projétil se alojou na virilha do homem.

O filho do homem ferido acompanhou a equipe até o local dos fatos e entregou a arma, que foi encaminhada ao plantão policial. Os fatos foram narrados para a autoridade de plantão, que deliberou pelo BOPC de posse ilegal de arma de fogo/apreensão de objetos.