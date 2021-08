Homem é preso após atear fogo em apartamento em Americana

O autor do incêndio ocorrido no bairro Machadinho na madrugada desta quinta-feira, em Americana, foi identificado como C. C. C. T de 42 anos, residente do local.

De acordo com a Guarda Municipal, que fez o atendimento ao homem, ele se encontrava transtornado, apresentando falas desconexas. Segundo ele, um indivíduo teria invadido o seu apartamento para tentar matá-lo, o que a guarda acredita ser fruto de imaginação.

A Gama ainda afirmou que populares que estavam no local tentavam agredir o autor, que acabou detido e apresentado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde recebeu voz de prisão, sendo recolhido a cadeia pública de Sumaré.

A perícia esteve no local, constatando não haver danos nos apartamentos vizinhos.