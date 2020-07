Homem ‘desce o braço’ na companheira e no cachorro

Um homem agrediu a companheira e o cachorro da família durante uma discussão nesta segunda-feira. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 37 anos, teria chegado na residência alterado e começou a agredir o animal, momento em que começou a discussão com a companheira, de 22 anos. A jovem foi agredida com socos na boca.

A vítima foi até a Delegacia de Defesa da Mulher na manhã desta terça-feira e registrou o caso. A jovem foi orientada a realizar o exame de corpo de delito. O agressor não foi detido até o momento.

Com informações Policial Padrão