Homem de 41 anos. 29a vítima em Nova Odessa

Um homem de 41 anos é a 29ª vítima do novo coronavírus em Nova Odessa. Ele morava em Sumaré e morreu no último dia 19, em São Paulo. A contaminação foi confirmada neste sábado (1º) pela Secretaria de Saúde, em boletim epidemiológico que ainda traz oito novos casos de Covid-19 e mais duas mortes em investigação. O município totaliza 446 infectados desde o início da pandemia, sendo que 168 deles já estão curados.

De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica, o sumareense procurou atendimento na Unidade Respiratória e foi imediatamente transferido para o hospital de campanha montado no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, na capital. Com diabetes, hipertensão e obeso, ele não resistiu às complicações da doença e foi a óbito no dia 19. Desde então, o município aguardava o resultado do exame de detecção de coronavírus.

Além desse resultado positivo, a secretaria recebeu outras sete confirmações: mulher, 28 anos, profissional de saúde e moradora de Santa Bárbara d’Oeste; homem, 59 anos, e mulher, 30, residentes no bairro Residencial Lopes Iglesia; mulher, 34 anos, do Residencial Altos do Klavin; homem, 42 anos, Jardim Santa Rita; mulher, 80 anos, Jardim Éden; e um jovem de 20 anos que mora no Jardim Alvorada. Segundo a pasta, todos têm estado de saúde considerado bom e cumprem medida de isolamento em casa.

INVESTIGAÇÃO. A Vigilância Epidemiológica aguarda resultados de exames de dois idosos falecidos esta semana: um homem de 68 anos que morava no Jardim Europa e uma mulher de 82 anos, que residia no Jardim São Manoel. Ele morreu na sexta-feira (31), no Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’, em Sumaré, enquanto ela foi vencida pela doença em casa, na última quinta-feira (30). Agora, são oito óbitos em investigação no município.

BOLETIM. O balanço divulgado neste sábado aponta 1.276 casos notificados, 236 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória da cidade, 396 casos negativos, 81 em investigação – incluindo 60 isolados, 13 internados e oito óbitos – e 50 pacientes com gripe em acompanhamento.