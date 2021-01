Homem de 39, a 71ª vítima fatal da Covid 19 em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou na sexta-feira (29/01) mais uma morte em decorrência da Covid-19, a 71a vítima desde o início da pandemia, em março do ano passado. Trata-se de um homem de 39 anos, que morava no Jardim Monte das Oliveiras. Ele, que era um paciente hepatopata (que é uma comorbidade para o risco de casos graves de covid-19), faleceu no dia 23 de janeiro no HES (Hospital Estadual de Sumaré Dr Leandro Franceschini).

Além da confirmação de mais um óbito, a Vigilância Epidemiológica confirmou mais 24 casos positivos de contaminação de moradores de Nova Odessa pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de positivos subiu para 2.236 na cidade desde o início da pandemia, em março de 2020. Os casos confirmados são de pessoas que moram no Jardim Maria Helena, Capuava, Santa Luiza, Bela Vista, Santa Rosa, Alvorada, Vila Azenha, Marajoara, Triunfo, Ipês, Palmeiras, 23 de Maio, Klavin, São Manoel, São Jorge, Santa Rita e Monte das Oliveiras.

Foram contabilizados oficialmente 6.581 notificações em Nova Odessa, das quais 3.027 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.236 casos positivos, 1.917 pacientes já se encontram curados, 25 pessoas seguem internadas – sendo 20 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região e cinco na Unidade Respiratória do Alvorada.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.