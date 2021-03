Homem com Covid19 foge 2x do Hospital Municipal

Um homem de 50 anos fugiu duas vezes do Hospital Municipal de Americana entre a última sexta-feira e sábado, infectado com o novo coronavírus.

Na primeira “fuga”, o homem foi pra casa e acabou sendo levado novamente ao hospital. Da segunda vez, ele não apareceu em casa e segue desaparecido. Segundo a família, ele sofre surtos psicóticos.

Segue nota da prefeitura sobre o caso:

No dia 26/03 o paciente deu entrada no PAC (Pronto-Atendimento Covid) após testar positivo e, na mesma data, evadiu-se após ter provocado confusão no setor, mas foi para a própria residência, na qual segundo relatos de vizinhos e da filha, causou transtornos.

Na ocasião, a Guarda Municipal foi acionada, os patrulheiros conversaram com o paciente e o aclamaram, porém não fora reconduzido ao Hospital por se tratar de um paciente com Covid, necessitando transporte especializado.

No dia 27, a família entrou em contato com o Hospital e uma equipe do setor 192 foi até a residência e convenceu o paciente a retornar ao HM. Após ter recebido os primeiros atendimentos no PAC, o mesmo evadiu-se do local novamente, não sendo mais encontrado.

Segundo informações de familiares ele sofre de transtornos psiquiátricos há algum tempo. O Hospital Municipal registrou um Boletim de Ocorrência por evasão.