Homem bate na própria mãe e acaba na cadeia

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi informada, neste sábado, por volta das 15:20, de que um homem, de 37 anos, estaria agredindo a própria mãe. O caso aconteceu no bairro Santa Cruz.

Ao chegar no local, testemunhas informaram que o agressor havia fugido. A equipe então, de posse das características do acusado, conseguiu localizá-lo e realizar a abordagem. De acordo com os agentes, o homem estava bastante agressivo. Questionado, o mesmo confirmou ter agredido a mãe

A genitora informou aos guardas que momentos antes já havia saído da Central de Polícia Judiciária com o filho agressor pois também havia sido agredida.

Diante dos fatos, a equipe se deslocou à CPJ para apresentação dos fatos à autoridade de plantão. Na CPJ, foi necessário o uso moderado de força devido a agressividade do acusado, que chegou a danificar a estrutura interna do local.

A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da justiça.