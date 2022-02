Homem assedia sexualmente mulher no terminal de Americana

Equipe da Polícia Militar de Americana foi solicitada a comparecer no Terminal Municipal, na manhã desta quarta-feira, por volta das 07h50, para atender uma ocorrência de importunação sexual. A informação era de que um homem teria assediado sexualmente uma mulher.

Já no local, a vítima, de 21 anos, informou à equipe que o acusado, de 62 anos, sentou ao seu lado no ônibus, tocando sua perna com a mão. A vítima ainda informou que após tocar sua perna, o homem colocou uma mochila no colo para possivelmente se masturbar, o que foi registrado pela vítima em forma de fotografia feita com celular.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a Delegacia da Mulher de Americana e liberadas após os trâmites legais.