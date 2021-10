Homem-Aranha: Eternamente Jovem chega com design único e muito mais

Em breve, a Novo Século lançará o exclusivo título “Homem-Aranha: Eternamente jovem”, do autor Stefan Petrucha que escreveu diversos graphic novels para o público adolescente e adulto. Esta obra chega com mais uma das aventuras do clássico personagem que surgiu em 1962 para os quadrinhos e foi adaptado para diversas mídias. O Peter Park, mais conhecido como Homem-Aranha, é um dos heróis mais populares, considerado mascote da Marvel.

Nesta obra, Peter Park está na esperança de obter algumas fotos de seu alter ego aracnídeo em ação, então sai em busca de problemas, e os encontra no modelo de uma placa de pedra misteriosa e mítica cobiçada pelo grandioso Rei do Crime e pelos facínoras da Maggia, o maior sindicato criminal da região.

No olhar dos vilões mais perigosos e da polícia de Nova York, o atirador de teias novamente encontra-se em conflito. Gwen Stacy, namorada de Peter, não anda muito contente com as atitudes de seu amado. E as aventuras não param, o passado volta para assombrá-lo quando o líder supostamente morto da Maggia ressurge em busca do fascinante objeto problemático. Será que com tia May às portas da morte, a sorte do famoso Homem-Aranha desapareceu para sempre? Ao decorrer da história, você descobrirá isso e muito mais.

Em breve a obra estará disponivel no site da Novo Século, Amazon e Submarino.

Sobre o autor:

Stefan Petrucha, nasceu em Bronx, passou seus anos de formação transitando pela cidade grande e pelo subúrbio. Professor da Universidade de Massachusetts, é apaixonado por quadrinhos, ficção cientifica e terror. Escreveu romances e diversos graphic novels e vendeu mais de um milhão de cópias.