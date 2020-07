‘Homem aranha’ vai ver ex, mas vai em cana

Imagem ilustrativa

Um homem que deu uma de homem aranha e pulou o muro para entrar na casa da ex acabou em cana esta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. D.H.F.S. invadiu a casa da ex-mulher pelo telhado na rua do Algodão, jardim Esmeralda, por volta das 17h50 e a polícia foi chamada.

A equipe da Polícia Militar acionada via Copom para atendimento de desentendimento de casal. No local, logo foi realizado contato com D.H.F.S., que afirmou ter invadido a casa de sua ex-mulher pelo telhado. Ele contou que ela não aceitou abrir o portão para que ele entrasse na casa.

Já dentro da casa, ele conseguiu falar com a vítima M.S., que já solicitava apoio da equipe, relatando que D.H.F.S., seu ex-companheiro, havia invadido a residência e a ameaçou.

A mulher disse ainda possuir medida protetiva contra o ele. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a F.S., que ofereceu resistência tentando fugir, porém foi detido, imobilizado e algemado.

O ex-casal foi levado para o Plantão Policial, onde após as formalidades o indiciado permaneceu a disposição da justiça.