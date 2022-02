Homem alterado entra em luta corporal com guarda e vídeo viraliza

Um vídeo em que um homem e um Guarda Municipal de Americana entram em luta corporal viralizou no WhatsApp nesta quinta-feira.

De acordo com a assessoria da Gama, uma equipe se dirigia à sede da Guarda Municipal para encerramento do turno de trabalho, momento em que avistaram veículos desviando de algo na via pública.

Ao se aproximarem, constataram tratar-se de um indivíduo do sexo masculino, que posteriormente foi identificado, o qual estava visivelmente em estado alterado, pelo uso de bebidas e drogas.

Feito o contato com o indivíduo, o mesmo fechou os olhos, simulando estar dormindo. Diante do risco iminente de acidente para os veículos bem como para o homem, a equipe se aproximou e pegando-o pelo braço, conseguiram removê-lo da via pública.

Repentinamente, segundo os guardas demonstrando descontrole emocional, o homem começou a investir contra o guarda municipal,

tendo entrado em luta corporal. Na tentativa de imobilizar o autor, ambos foram ao solo, tendo o rapaz sofrido um corte na parte posterior da cabeça próximo a orelha e o GCM lesão no braço esquerdo.

Após alguns minutos de luta, foi possível imobilizar o autor, fazendo uso de algemas. O homem, então, foi conduzido ao hospital e posteriormente à unidade policial para apresentação dos fatos.

Na unidade policial, o homem desferiu chutes e socos nas paredes da sala de detenção, tendo causado danos materiais. Após a autoridade policial tomar ciência do fatos, acionou a pericia técnica que, após certo período em que o autor esteve na sala de detenção, em estado extremamente alterado, acabou por retomar o controle e informou que não se recorda de nada em relação ao ocorrido, que apenas se recorda de ter ingerido aproximadamente 15 cervejas, remédios psiquiátricos de uso controlado e contínuo e consumido cocaína.

Após ser ouvido, o indivíduo foi liberado.