Hoje. Final da Champions League muito disputada

O craque Rivaldo falou em entrevista à Betfair.net sobre a grande final da UEFA Champions League, que será disputada neste sábado entre dois clubes ingleses, Manchester City e Chelsea.

O final da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores e o início do Brasileirão 2021 também foram temas da entrevista, em que Rivaldo apontou o time que começa o campeonato nacional com moral reforçada.

Final da Champions pode chegar à prorrogação

Rivaldo afirmou que não vê favoritismo entre os dois finalistas da principal competição de clubes da Europa: “A final da Liga dos Campeões acontece neste sábado em Portugal com o Manchester City encarando o Chelsea num confronto onde eu considero não existir um favorito claro”.

“Muita gente está apontando o Manchester City como favorito para erguer o troféu por tudo o que vem fazendo nas últimas temporadas com o Pep Guardiola, porém eu considero que esse jogo será de 50-50, pois são times do mesmo país que já se enfrentaram várias vezes na temporada e que por isso se conhecem muito bem”, disse o embaixador da Betfair.net.

“O Manchester City busca sua primeira conquista na Champions, mas o Chelsea também já não vence há muito tempo, então, ninguém vai querer perder essa oportunidade e com certeza ambos os times vão se doar ao máximo para levar a melhor no final da partida.”

Experiência de Thiago Silva pode ser fundamental para os Blues

Na opinião de Rivaldo, o zagueiro brasileiro pode ser destaque do Chelsea nessa final: “Thiago Silva deve comandar a defesa dos Blues nessa final e ele sabe o que é disputar esse tipo de decisões, pois perdeu a final da temporada anterior quando atuava no PSG e enfrentou o Bayern de Munique”.

“Essa sua experiência pode ser muito importante e me lembra da importância que teve para mim ter passado pela experiência da Final da Copa do Mundo de 98 para depois atuar e vencer a Final da Copa de 2002.”

“Quando você está mais familiarizado com o tipo de jogo e a sua importância, as coisas se tornam um pouco mais fáceis e você até pode passar muitas dicas úteis para seus companheiros, então, a experiência do Thiago Silva nesse tipo de decisões pode ter um papel relevante nessa final”, afirmou Rivaldo.

Ederson pode ser o brasileiro com maior destaque

O embaixador da Betfair.net também falou das presenças brasileiras na decisão da Liga dos Campeões esse ano: “Vamos ter cinco brasileiros nessa final com o Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus pelo Manchester City e o Thiago Silva e o Jorginho pelo Chelsea, mas olhando à importância de todos eles na temporada de seus clubes eu acredito que o Ederson pode assumir um papel determinante”, opinou o craque.

“Em primeiro lugar porque é goleiro, e se defender todas as investidas do Chelsea irá colocar seu time mais próximo do sucesso, e em segundo lugar porque é um titular indiscutível nos Citizens que vem tendo atuações muito boas nas últimas temporadas.”

Na visão de Rivaldo, “Todos os outros não vêm sendo peças tão fundamentais em seus times durante toda a temporada, portanto vejo mais o Ederson assumindo um papel fundamental na decisão deste troféu”.

Momento importante para Guardiola, mas não determinante

“Como todos sabemos, o Guardiola não voltou a conquistar a Champions desde que deixou o Barcelona, fracassando num grande clube como o Bayern e sentindo dificuldades também no Manchester City”, comentou Rivaldo.

“Agora, finalmente terá essa chance de vencer a Champions pela terceira vez em sua carreira 10 anos após sua última conquista. No entanto, eu não considero que seja um momento assim tão decisivo para ele pois continuando em clubes de topo com certeza terá mais oportunidades de vencer a competição no futuro mesmo que as coisas não saiam bem dessa vez.”

“Claro, conquistar com o Manchester City teria o gostinho especial de ser o primeiro a conseguir colocar o clube inglês no topo do futebol europeu com sua primeira conquista de Champions, então, vamos esperar para ver como tudo irá correr, mas acredito que o Chelsea não vai vender sua derrota barato”, disse Rivaldo.

“Como os times se conhecem muito bem e vão tentar anular as forças de cada um, espero por uma partida muito disputada onde o empate pode acabar acontecendo, então, eu acredito que pode haver um empate de 1×1 no final do tempo regular, levando a partida a uma prorrogação”, opinou.

Vencer a Champions é uma sensação única

Rivaldo também lembrou de uma de suas maiores conquistas no futebol europeu: “Felizmente tive a oportunidade de vencer esse troféu uma vez em minha carreira, e esse é um momento único na história de um jogador de futebol, somente superada pela conquista de uma Copa do Mundo com seu país”.

“Ao nível de clubes, esse é o maior troféu que você pode conquistar, então, se trata de uma sensação de grande realização pois significa que você atingiu o topo do futebol nesse momento. Isso marca a história de um jogador e é por isso que eu digo que será uma partida muito difícil para os dois times, pois ambos querem muito sair vencedores.”

Atlético-MG e Fluminense se destacando na Copa Libertadores

Rivaldo também falou à Betfair.net sobre a participação dos brasileiros na CONMEBOL Libertadores. Seis equipes do país seguirão para a próxima fase do torneio: Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

“O Atlético-MG fez uma campanha fantástica somando 16 dos 18 pontos possíveis em seu grupo e claramente está declarando sua intenção de brigar por um título que não conquista desde 2013 com Jô e Ronaldinho Gaúcho”, disse Rivaldo.

“Outro time que acabou tendo uma campanha surpreendente foi o Fluminense que venceu um grupo muito complicado com River Plate, Junior Club e Santa Fé. O River foi campeão em 2018 e finalista em 2019, então só isso já demonstra o feito do time carioca que está atuando muito bem com uma equipe experiente onde Fred e Nenê acrescentam muita qualidade.”

São Paulo chega com moral ao Brasileirão após quebrar jejum de títulos

O início do Brasileirão 2021 também foi tema da entrevista do embaixador da Betfair.net.

“O Campeonato Brasileiro começa já neste sábado e após as conclusões dos estaduais há um time que sai muito reforçado por sua conquista no Paulistão”, apontou o craque Rivaldo.

“O São Paulo quebrou uma sequência de 15 anos sem vencer o Campeonato Paulista e de quase 9 anos sem vencer qualquer competição, então, esse é um clube que vai entrar com muita moral no Brasileirão com seu comandante Hernán Crespo já mostrando ao que veio e os jogadores pegando muita confiança por essa primeira conquista da temporada.”

“Nunca é fácil prever um campeão brasileiro pois há muitos times grandes brigando todos os anos, e essa temporada não será exceção com Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Inter, Grêmio e Fluminense, entre outros, tentando levar o troféu pra casa. No entanto, vejo o São Paulo com muita força nesse começo de temporada”, finalizou Rivaldo.