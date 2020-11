HM reúne servidores para alertar sobre câncer de próstata

A direção do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) reuniu nesta quinta-feira (19) funcionários de diversos setores para incentivar a conscientização a respeito das doenças masculinas, com foco na prevenção ao câncer de próstata. Aproveitando a campanha Novembro Azul, os servidores expuseram cartazes com frases de alerta para o cuidado e prevenção à saúde do homem. Também foram disponibilizadas informações sobre o assunto em nos diversos setores.

Para o superintendente do HM, José Carlos Marzochi, o objetivo da ação foi deixar uma mensagem sobre a importância que se deve ter em relação à saúde. “A mensagem de toda a equipe foi chamar a atenção para a importância sobre os cuidados que as pessoas devem ter em relação à saúde, lembrando que a melhor forma se dá através da educação e prevenção”, explicou.

Ele ainda destacou que campanhas como essa, realizadas durante o ano, têm contribuído muito para que as pessoas recebam mais informação, além de ajudar a diminuir o preconceito em relação às formas de tratamento.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), no Brasil o câncer de próstata é o segundo tipo que mais acomete os homens, ficando apenas atrás do câncer de pele. Ele é considerado um câncer da terceira idade, já que aproximadamente 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.