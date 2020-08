HM recebe equipamentos para UTI e exames rotineiros

O Hospital Municipal recebeu, nesta semana, 22 monitores multiparâmetros e 11 eletrocardiógrafos. O investimento total foi de R$ 422.400,00, com recursos provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e fazem parte dos R$ 5 milhões – que já teve parte utilizada na aquisição de diversos outros itens para o HM – que foram ‘emplacados’ pelo deputado Cauê Macris (PSDB), durante uma visita o então presidente Michel Temer a Americana.

Os eletrocardiógrafos realizam exames rotineiros, como os check-ups médicos e em urgências e emergências. De acordo com a equipe do hospital, esse equipamento avalia as atividades elétricas do coração, observando a frequência cardíaca como ritmo e velocidade. Já os monitores multiparâmetros são responsáveis por verificar em tempo real as condições de saúde dos pacientes que necessitam ser assistidos o tempo todo, informando as equipes médicas e de enfermagem o andamento de seu quadro clínico, sendo muito importantes nos setores de alta complexidade.