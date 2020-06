HM recebe doação de mais de 11 mil máscaras de proteção

O Hospital Municipal recebeu, na última sexta-feira (26/6), 11.670 máscaras de proteção da DRS VII (Diretoria Regional de Saúde), que ficam em Campinas. Os equipamentos trarão mais segurança e proteção para os profissionais que atuam no atendimento à população.

Ao todo, são 10.800 máscaras triplas descartáveis, 720 máscaras N95 e 150 protetores faciais de segurança com visor plástico. “Agradecemos a DRS pela doação, porque os equipamentos são de grande importância no atual momento de pandemia. As máscaras permitirão que nossos servidores trabalhem com mais segurança e possam, dessa maneira, continuar prestando um excelente serviço para a comunidade em geral”, afirmou o diretor-superintendente da Fusame, José Carlos Marzochi.