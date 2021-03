Prefeitura projeta dobrar vagas de leitos em UTI Covid

A Prefeitura de Americana planeja dobrar o número de vagas de leitos para a Covid em UTI. O governo Chico Sardelli e o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi iniciam nesta quarta-feira (10) novos esforços para ampliar a quantidade de leitos de UTI e enfermaria Covid-19 para 30, cada. A mudança, que ocorrerá gradualmente dentro da estrutura do próprio HM, já está sendo viabilizada e voltará 60% da capacidade da unidade para o atendimento de pacientes com Covid-19.

A decisão foi tomada em reunião na manhã desta quarta-feira (10) convocada pelo prefeito, Chico Sardelli, na presença do vice-prefeito, Odir Demarchi; do secretário da Saúde, Danilo Oliveira; do diretor do HM, José Carlos Marzochi; do chefe de Gabinete, Franco Sardelli; e dos secretários de Governo e Fazenda, Jesuel de Freitas e Simone Bruno.

A decisão pela medida foi tomada com base no agravamento no número de internações pela doença em todo o país, que vem ocorrendo também em Americana.

Único hospital SUS do município, o HM é considerado ideal para a ampliação dos leitos, por necessitar de menos adaptações de estrutura e custo. A logística de profissionais da saúde também fica otimizada com a ampliação de leitos no mesmo espaço. A administração passa a fazer, agora, o trabalho de adaptação.

“Já iniciaremos a reorganização da estrutura dentro do hospital, o aumento de pessoal para ampliar os leitos. É importante que a população se cuide, e procure o hospital em caso de real necessidade, pois o trabalho de atendimento vem se intensificando bastante”, disse Marzochi, diretor do HM.

Chico destacou que todos os esforços do município serão para priorizar o atendimento de pacientes. “Essa é uma situação grave que, infelizmente, atinge todo o nosso país, e aqui não está sendo diferente. Nós estamos nos dedicando diariamente para que o hospital seja capaz de atender a essa crescente demanda e que a nossa cidade consiga superar esse momento tão difícil da nossa história”, disse o prefeito.