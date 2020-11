Hipercompetitiva, Stock Car vira do avesso em Goiânia

Foi mais um final de semana imprevisível e no limite da Stock Car em Goiânia, onde a categoria realizou no sábado a 10ª e no domingo a 11ª etapa. Com dois vencedores inéditos, o que elevou para 13 o número de pilotos a subir no topo do pódio nas 17 largadas realizadas este ano, a categoria assistiu a uma reação dos times equipados com o modelo Chevrolet Cruze, com a marca norte-americana ultrapassando no ranking pela primeira vez a Toyota, que utiliza o estreante Corolla.

Em mais uma reviravolta espetacular, Thiago Camilo, que em Curitiba havia construído uma liderança razoavelmente confortável, saiu do traçado goiano acuado por Ricardo Maurício e Daniel Serra, que agora estão empatados em 242 pontos contra 243 do líder no acumulado do ano. Mais do que isso, os dez primeiros ainda têm chances matemáticas de ficar com o título na Super Final, prova que será disputada em Interlagos no dia 13 de dezembro.



Vencedores inéditos – A 10ª etapa foi disputada em rodada simples no sábado, com vitória do Chevrolet Cruze de Ricardo Maurício. Mas o domingo viu Guilherme Salas e Allam Khodair vencerem as Provas 1 e 2 da rodada dupla que valeu pela 11ª etapa. Salas e Khodair ainda não haviam vencido na temporada e, assim como a vitória de Maurício no sábado, os resultados das duas provas de hoje ajudaram a embolar de vez o campeonato, que vem experimentando reviravoltas a cada etapa. Neste momento, 11 pilotos têm chances matemáticas de chegar ao título. Nunca o campeão da Stock Car esteve tão indefinido faltando uma prova para o final.

No classificatório para o grid das provas do domingo a Stock Car voltou a mostrar um nível de competitividade impressionante, justamente no “momento premium” dos pilotos, quando todos estão com os carros preparados para máxima performance. Horas antes da largada, Diego Nunes foi o mais rápido na fase Q1 das tomadas de tempo, com Cacá Bueno fechando sua volta no 20º lugar a meros 0s503. O 24º e penúltimo colocado naquela sessão, Pedro Cardoso, ficou a apenas 0s817 do melhor tempo. Nesse quesito, o recorde da categoria foi registrado na etapa anterior, em Curitiba, quando 21 carros foram separados por menos de meio segundo.

Três líderes emparelhados – A pole position para a 11ª etapa foi registrada no Q2 por Allam Khodair, companheiro de Nunes na equipe Blau Motorsport, com a marca de 1min27s998. Khodair largou bem e manteve a dianteira, mas foi superado na segunda volta por Salas no miolo da pista. Na volta seguinte Salas, Khodair e Bruno Baptista chegaram a emparelhar na briga pela ponta na freada da Curva 1, com os dois últimos se tocando e saindo da pista. Melhor para Salas, que aproveitou a confusão para abrir vantagem, liderar até o final e conquistar a primeira vitória de sua carreira na Stock Car. Diego Nunes chegou em segundo, com Denis Navarro em outro forte desempenho na terceira colocação.

“Até que enfim veio essa vitória. Em Curitiba ela passou muito perto, mas hoje, graças a Deus, aos engenheiros, mecânicos, todo mundo, essa vitória aconteceu”, disse Salas. “A categoria é uma das mais difíceis do mundo. Todos andam muito próximos. Temos pilotos com passagem pela Fórmula 1. Minha jornada foi bem longa e difícil, pois esse é um esporte em que você precisa ter apoio, e não é fácil de arrumar. Mas vamos um passo de cada vez, degrauzinho por degrauzinho, e vamos chegar lá”, concluiu, referindo-se ao sonho de disputar o título.

Barrichello na pole – Na segunda corrida, Rubens Barrichello, que havia chegado em 10º, largou da pole devido à inversão dos dez primeiros do grid. O ex-piloto da Ferrari converteu a pole em liderança, deixando o segundo lugar para Daniel Serra, seguido por Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta. Ainda na primeira volta, Serra conseguiu superar Barrichello e manteve a ponta até a parada obrigatória de box. Rubinho assumiu a liderança com um pit stop mais rápido, com Allam Khodair tomando o segundo lugar de Daniel Serra na 13ª passagem. Serra ainda perdeu a posição para Nelsinho Piquet na última volta, quando Barrichello enfrentou seu drama: com combustível insuficiente, ele foi perdendo posições, mas ainda conseguiu cruzar em terceiro, com seu carro parando após a bandeirada.

“Que loucura, né? No mesmo dia, passar pelo céu, pelo inferno e voltar ao céu”, resumiu Khodair, que cravou a pole, abandonou a primeira prova por acidente e venceu a segunda corrida. “A pole foi demais! Na primeira corrida, com a inexperiência do (Bruno) Baptista, ele acabou não me vendo e quebrou meu carro. Na segunda prova, na Curva 1, eu fui jogado para a terra e voltei quase em último. Foi tudo muito movimentado mas muito especial também. É uma das principais vitórias da minha vida”, continuou Khodair, que obteve sua nona vitória na Stock Car – a última foi em Tarumã, 2015.

O drama de Camilo – O líder Thiago Camilo teve um dia difícil. Na primeira prova, teve que ir ao box para a troca da bomba de óleo e, na segunda corrida chegou em 11º após largar do box. “Quando eu ouvi o barulho que o carro estava fazendo, a pressão do óleo subiu e tive que trazer o carro para o box. Achei que o motor tinha quebrado e não ia dar para fazer a segunda corrida. Que eu ia chegar em Interlagos em quarto no campeonato. Mas aparentemente o problema era só a bomba de óleo, que a equipe trocou num tempo muito curto, permitindo que eu participasse da Corrida 2”, disse Camilo.

Com um terceiro lugar no sábado, um nono e um quarto lugares neste domingo, Daniel Serra foi o piloto que mais progrediu entre os líderes. “Há quatro etapas eu era 12º na pontuação. Então, se me dissessem que hoje eu estaria na vice-liderança, disputando o campeonato, acho que não acreditaria”, comentou ele. “Mas, a gente nunca desistiu, fomos buscando a cada corrida melhorar um pouco mais. Vamos para a última prova com um ponto de diferença (para o líder) e isso é para ficar satisfeito. A disputa está aberta, com todo mundo dependendo dos próprios resultados, vai ser legal”, completou.

Além da vitória no sábado, Ricardo Maurício conseguiu se manter na vice-liderança obtendo um 18º e um quinto lugares na rodada dupla de hoje. o lugares nas provaiderança com um lo, bomba de combusceu a segunda corrida”No contexto geral foi bom. O importante é estar na briga. Todo mundo vai ter que trabalhar pela vitória na final”, disse o parceiro de Daniel Serra na equipe Eurofarma.

As contas para o título – Em Interlagos, na Super Final, a vitória valerá 60 pontos. Neste momento, as equipes já fazem as contas para ver quais são suas reais chances de chegar ao título. Com o regulamento determinando que sejam descontados os três piores resultados de cada pilotos, a pontuação válida para a conta de chegada do campeonato tem Thiago Camilo com 238 pontos, seguido por Daniel Serra (237), Ricardo Maurício (231), Ricardo Zonta (226), Gabriel Casagrande (224), Rubens Barrichello (224), Cesar Ramos (203), Allam Khodair (195), Guilherme Salas (190), Diego Nunes (185) e Nelson Piquet Jr. (180), todos com chances matemáticas de serem campeões.

Os resultados em Goiânia também significam que as equipes da Toyota vão lançar mão do primeiro dos dois pacotes de equalização que cada marca tem direito durante o ano, toda vez que a rival abre 30 pontos de vantagem. A Chevrolet já utilizou ambos e é justamente isso, além do trabalho de desenvolvimento realizado pelas equipes, que justifica o bom desempenho dos Cruze em Goiânia. O ranking das marcas tem a Chevrolet somando 762 pontos, contra 717 da Toyota. Confira os resultados e estatísticas da Stock Car em Goiânia:

RESULTADO DA 10ª ETAPA

1º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 26 voltas

2º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 1s938

3º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 7s280

4º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 8s413

5º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 11s314

6º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 12s972

7º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 17s225

8º – Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 17s729

9º – Rubens Barrichello (Full Time Sport/Toyota Corolla) – a 17s812

10º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 22s602

11º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 22s833

12º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 23s155

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 23s468

14º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 26s562

15º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 26s685

16º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 28s561

17º – Pedro Cardoso (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 29s497

18º – Nelson Piquet Jr. (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 36s041

19º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – a 2 voltas

– Não completaram –

Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze)

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

RESULTADO DA 11ª ETAPA – CORRIDA 01

1º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 21 voltas

2º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – a 6s117

3º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 7s818

4º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 10s596

5º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 14s137

6º – Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – a 14s306

7º – Felipe Lapenna (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – a 14s596

8º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 19s666

9º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 30s571

10º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 31s634

11º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 32s151

12º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 45s482

13º – Nelson Piquet Jr. (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 1min00s743

14º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – a 1min03s751

15º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 1min26s292

16º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 1 volta

17º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 1 volta

18º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 4 voltas

19º – Pedro Cardoso (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 4 voltas

– Não completaram –

Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

RESULTADO DA 11ª ETAPA – CORRIDA 02

1º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 21 voltas

2º – Nelson Piquet Jr. (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 1s005

3º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – a 1s059

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 2s865

5º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – a 3s442

6º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – a 6s922

7º – Pedro Cardoso (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 7s115

8º – Gabriel Casagrande (R. Mattheis/Chevrolet Cruze) – a 8s250

9º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 8s606

10º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – a 13s753

11º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 14s877

12º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – a 14s952

13º – Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – a 15s036

14º – Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 15s222

15º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – a 15s417

16º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – a 16s893

17º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – a 1min04s267

18º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – a 1 volta

– Não completaram –

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze)

Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla)

Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Felipe Lapenna (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze)

Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

CAMPEONATO APÓS ONZE ETAPAS SEM DESCARTES

1º – Thiago Camilo – 243 pontos

2º – Ricardo Maurício – 242

3º – Daniel Serra – 242

4º – Rubens Barrichello – 238

5º – Ricardo Zonta – 226

6º – Gabriel Casagrande – 224

7º – Cesar Ramos – 213

8º – Allam Khodair – 195

9º – Guilherme Salas – 190

10º – Diego Nunes – 185

11º – Nelson Piquet Jr. – 180

12º – Julio Campos – 164

13º – Rafael Suzuki – 156

14º – Bruno Baptista – 151

15º – Átila Abreu – 142

16º – Denis Navarro – 134

17º – Matías Rossi – 121

18º – Cacá Bueno – 113

19º – Lucas Foresti – 87

20º – Marcos Gomes – 84

21º – Gaetano di Mauro – 80

22º – Galid Osman – 77

23º – Pedro Cardoso – 76

24º – Tuca Antoniazi – 45

25º – Felipe Lapenna – 14

26º – Vitor Genz – 11

27º – Vitor Baptista – 8

CAMPEONATO APÓS ONZE ETAPAS COM DESCARTES

1º – Thiago Camilo – 238 pontos

2º – Daniel Serra – 237

3º – Ricardo Maurício – 231

4º – Ricardo Zonta – 226

5º – Gabriel Casagrande – 224

6º – Rubens Barrichello – 224

7º – Cesar Ramos – 203

8º – Allam Khodair – 195

9º – Guilherme Salas – 190

10º – Diego Nunes – 185

11º – Nelson Piquet Jr. – 180

12º – Julio Campos – 161

13º – Rafael Suzuki – 152

14º – Bruno Baptista – 151

15º – Átila Abreu – 142

16º – Denis Navarro – 134

17º – Matías Rossi – 121

18º – Cacá Bueno – 113

19º – Lucas Foresti – 87

20º – Marcos Gomes – 84

21º – Gaetano di Mauro – 80

22º – Galid Osman – 77

23º – Pedro Cardoso – 76

24º – Tuca Antoniazi – 44

25º – Felipe Lapenna – 14

26º – Vitor Genz – 11

27º – Vitor Baptista – 8

Pontuação extra-oficial : @totaleasy

VENCEDORES EM 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra

Velocitta: Julio Campos e Diego Nunes

Curitiba: Thiago Camilo (8ª etapa e prova 1 da 9ª etapa) e Gabriel Casagrande

Goiânia: Ricardo Maurício, Guilherme Salas e Allam Khodair

VENCEDORES EM GOIÂNIA

1) Ingo Hoffmann, 12 vitórias

2) Paulo Gomes, 7

3) Chico Serra, 6

4) Rubens Barrichello, 5

5) Zeca Giaffone, Ângelo Giombelli e Thiago Camilo, 3

8) Marcos Gracia, Alencar Júnior, Daniel Serra, Átila Abreu, Felipe Fraga e Ricardo Zonta, 2

14) Raul Boesel, Luis Alberto Pereira, Affonso Giaffone, Carlos Alves, Xandy Negrão, Ricardo Maurício, Néstor Girolami, Marcos Gomes, Galid Osman, Diego Nunes, Max Wilson, Gabriel Casagrande, Allam Khodair e Guilherme Salas, 1 vitória.

VITÓRIAS DE PILOTOS EM ATIVIDADE

1) Rubens Barrichello, 5

2) Thiago Camilo, 3

3) Daniel Serra, Átila Abreu , Ricardo Zonta e Ricardo Maurício, 2

6) Marcos Gomes, Galid Osman, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Allam Khodair e Guilherme Salas, 1 vitória.

PRÓXIMAS ETAPAS

12ª etapa – São Paulo, 13 de dezembro