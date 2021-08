Durante patrulhamento da guarda municipal de Americana na madrugada desta terça-feira, no bairro Jardim Planalto, a equipe se deparou com uma Hilux com placas de Limeira.

Ao pesquisar o emplacamento, a equipe constatou que tratava-se de um veículo produto de furto na cidade de Limeira nesta segunda-feira (30). Ninguém foi encontrado no local.

O guincho foi acionado e o veículo conduzido até o Plantão Policial, onde os fatos foram apresentados.