Herpes de Eliezer, do BBB, sangra após beijo em Natália

Nas últimas semanas os assuntos ligados ao Big Brother Brasil têm ocupado boa parte da rotina dos brasileiros, como sempre acontece, há 20 anos, quando o reality da Globo está no ar. E um dos temas mais comentados foi o problema do herpes enfrentado pelo participante Eliezer, que chamou a atenção após o brother beijar as colegas de confinamento, Maria e Natália.

O problema é que na festa da última quarta, 16/2, Eliezer voltou a trocar beijos ardentes com Natália e, dessa vez, as feridas provocadas pelo herpes na boca do brother acabaram piorando e chegaram a sangrar. Tanto que a moça levou o crush para a dispensa, e passou antisséptico no machucado. De acordo com o médico dermatologista, Dr. Luann Lôbo, de São Paulo, existem diversos quadros dermatológicos desencadeados pelo grupo de Vírus Herpes. “Os quadros mais “populares” são os provocados pelos Herpes Simples 1 (HSV1) e Herpes Simples 2 (HSV2), caracterizados por vesículas (feridas) que ardem, coçam e/ou doem, e podem até sangrar, nas regiões perioral (lábios e boca) e genital”, explica o médico.

E o especialista faz o alerta! A transmissão do herpes se dá por meio do contato com mucosas ou por soluções de continuidade (microtraumas) na pele. “Exemplos dos locais mais comumente envolvidos na transmissão são: mucosa oral (através do beijo), genital/anal (através da relação sexual), e ocular. Contato com lesões ativas do Herpes (vesículas), através da mucosa oral (beijo) ou genital (relação sexual) constituem importante via de transmissão”, informa o Dr. Luann. Portanto, Eliezer deveria ter tido mais cuidados para tratar o herpes, sendo que agora Natália pode, sim, vir a apresentar também o problema.

Segundo o médico o tipo de tratamento do herpes varia, dependendo do quadro clínico em questão. “Além de evitar atritos no local afetado, antivirais, como o Aciclovir, são comumente prescritos para manejo das lesões herpéticas. Diante de lesões suspeitas de herpes, deve-se buscar o quanto antes o atendimento de um médico dermatologista para adequado manejo terapêutico. Receitas caseiras não são recomendadas”, pontua o Dr. Luann.

E existem pessoas que acabam tendo casos recorrentes de herpes, com o surgimento das feridinhas (chamadas vesículas) por várias vezes seguidas. “Para esses quadros recorrentes, mais uma vez, deve-se buscar o atendimento de um médico dermatologista. O profissional fará a introdução de um método profilático, que previne o surgimento de novas crises. Geralmente lançamos mão de esquemas profiláticos com antivirais via oral, de uso diário”, pontua o especialista.