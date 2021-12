“Heróis da Saúde”: Sumaré tem homenagem à linha de frente da Covid

Reconhecimento mais que merecido! Esta semana, a Prefeitura de Sumaré, por meio da secretaria municipal de Saúde, prestou homenagem aos colaboradores que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, uma batalha que está quase completando dois anos. São os “heróis da Saúde”, que arriscam a própria vida e não poupam esforços em prol do semelhante.

O evento aconteceu no Anfiteatro Dirce Dalben, em Nova Veneza. Os secretários de Saúde, Rafael Virginelli, e de Governo e Participação Cidadã, Welington Domingos Pereira, representaram o prefeito Luiz Dalben. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, dona Mara Dalben, também participou da tarde de agradecimentos e lembrou o empenho e profissionalismo da Rede Municipal de Saúde.

“É uma alegria, de encher o coração de gratidão, poder contar com essa equipe de anjos, de grandes parceiros da Saúde de Sumaré. Aproveito para agradecer também todos os voluntários que sempre estiveram ao nosso lado ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial neste período de pandemia. Obrigada aos profissionais da saúde por tanto se doarem ao próximo. Acreditamos que juntos sempre seremos mais fortes e fortalecemos também esta grande corrente do bem”, agradeceu a presidente do Funssol Sumaré, Mara Dalben.

“São quase dois anos de trabalho árduo, mas com o maior ganho de todos: salvar vidas! Conseguimos com que o município retomasse seus atendimentos de rotina normalizados. Agradecemos muito a Deus, acima de tudo, e ao prefeito Luiz Dalben que nunca nos deixou faltar nada, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E seguimos nosso trabalho, certos do caminho que estamos trilhando e guiados por Deus”, disse o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

A superintendente municipal de Vigilância em Saúde, Denise Barja, destacou o avanço positivo da vacinação contra a Covid-19 no município e agradeceu a sensibilidade da Administração em reconhecer a coragem e a dedicação dos profissionais. Representando a Saúde de Sumaré, também estiveram presentes a coordenadora da Atenção Primária, Maria Luiza Sanches Stancato Rodrigues, e o coordenador do SAMU Sumaré, Ailton Andrade.

Entre os convidados, representantes das equipes que atuam no enfrentamento à pandemia, afinal, o trabalho nas unidades não pode parar. A eles foram entregues os “Diplomas de Honraria”, um momento marcado por muita emoção.

“Foi um gesto muito nobre da atual Administração Municipal lembrar e valorizar o trabalho desenvolvido pelos colaboradores da saúde na pandemia. Gratidão ao prefeito Luiz Dalben, e ao secretário de Saúde, Rafael Virginelli, que sempre estiveram ao nosso lado, ouvindo os profissionais e prestando todo o apoio”, contou Regia Santana, da Vigilância Epidemiológica.

Lembrando que a pandemia não acabou. A adoção das medidas preventivas continua sendo fundamental para conter o vírus e a vacinação segue avançando no município, com uma grande estrutura física e humana de prontidão, protegendo a saúde dos cidadãos. Iniciada em janeiro deste ano, já foram mais de 470 mil doses do imunizante aplicadas na população, sendo que mais de 70% dos adultos já estão com as duas doses da vacina em dia. Desde o início de dezembro, não há óbitos no município em decorrência da Covid-19.

“Planejamento e amor ao próximo muito bem definem o enfrentamento à pandemia em Sumaré. Os últimos meses foram de muitas angústias e incertezas, mas com fé em Deus, todo o trabalho e dedicação das nossas equipes, estamos vencendo essa batalha. Toda gratidão e respeito aos colaboradores da nossa Rede Municipal de Saúde, que há quase dois anos estão a serviço da vida! Não poupam esforços na missão de cuidar do próximo, de forma humanizada e com muito amor. Que Deus continue abençoando a todos com muita saúde, sabedoria e fé! E nosso trabalho continua, vencendo os desafios, para que Sumaré continue crescendo e recebendo investimentos, agregando cada vez mais qualidade de vida à população”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

Mais saúde para Sumaré

Sumaré foi a primeira cidade da região a se preparar para o enfrentamento da Covid-19. Seguindo o Plano de Contingência Municipal, este ano, novos leitos de enfermaria foram implantados. Em março do ano passado, a UPA Macarenko contava com 15 leitos de leve e média complexidade, hoje são 55. Também foram disponibilizados todos os leitos do CIS Nova Veneza para os demais atendimentos médicos leves, liberando 20 leitos na UPA Macarenko para atendimentos do coronavírus. Além disso, por meio de parceria com o grupo Amil, foram implantados 40 novos leitos de enfermaria no antigo Hospital Madre Theodora, em Nova Veneza, com possibilidade de ampliação. E a vacinação caminha a passos largos na cidade, com mais de 470 mil doses da vacina aplicadas!

Visando sempre uma saúde de qualidade e humanizada, a Prefeitura revitaliza a USF Angelo Tomazin, na região do Maria Antonia. Para oferecer uma estrutura mais adequada aos cerca de 8.800 mil pacientes referenciados na unidade, o prédio recebe adequações estruturais, melhorias na dimensão espacial, troca de piso e nova pintura.

A UPA Macarenko está em ampliação. As obras incluem a construção de uma nova enfermaria, aumentando mais 21 leitos de baixa e média complexidade para atender a população, além de dois postos de enfermagem, sala para insumos e medicamentos, banheiros e uma recepção própria. Estão em andamento as obras de construção da UPA Denadai e já foi iniciado o projeto de implantação da UPA Maria Antonia, a quarta UPA da cidade!

Mais uma vez Sumaré sai na frente e possui na rede municipal a cabine de biossegurança para a realização de exames de espirometria – também conhecido como “exame do sopro”, aparelho recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e utilizado para avaliar a função pulmonar e para o diagnóstico de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, principalmente em pacientes pós-Covid. O equipamento está instalado na Sala de Exame de Espirometria do Ambulatório de Especialidades Médicas, região central.

Por falar em Ambulatório, o modo de agendamento de consultas de retorno na unidade foi reestruturado com a implantaçaão da Central de Atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Por meio dos telefones (19) 3399-6007/ 6014/ 6024, os munícipes podem entrar em contato com a unidade, deixando o nome para realizar o cadastro, sem precisar sair de casa. A Central entra em contato realizando a triagem e agendando a consulta ou procedimento. Com esse novo formato piloto, a Prefeitura agiliza o atendimento e traz mais conforto aos moradores, que não precisam sair de casa para realizar o cadastro e têm o mês todo para fazer o procedimento.

A Atenção Básica recebeu cinco novos veículos e atenderá a população com mais qualidade e eficiência. As unidades de saúde receberam novos equipamentos e mobiliários. O trabalho contra a dengue foi intensificado, com um cronograma de ações de combate à doença em todo o município, visitas casa a casa, verificação dos quintais, aplicação de larvicida (quando necessário), retirada dos criadouros inservíveis e nebulização.