Henrique do Paraíso visita Leitinho

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) recebeu na última sexta-feira (02/07) em seu gabinete, pela primeira vez, o novo deputado federal, Henrique do Paraíso. O parlamentar, que era 1º suplente do seu partido (o PRB) por São Paulo desde as Eleições Gerais de 2018, assumiu recentemente a vaga e promete trabalhar pela região, colocando seu mandato “à disposição do prefeito Leitinho e da população de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas)”. Ambos são amigos de longa data. Henrique do Paraíso foi vereador e é vice-prefeito reeleito de Sumaré (onde Leitinho é servidor público municipal concursado), ao lado do prefeito sumareense Luiz Dalben.

“Além de um amigo, o Henrique é uma pessoa muito inteligente, um político muito experiente e habilidoso, com mais de dez anos de vida pública. É muito gratificante termos um amigo na Câmara dos Deputados, com certeza Nova Odessa e região saem fortalecidas com ele lá em Brasília”, afirmou o prefeito. “O Leitinho é uma pessoa muito humilde, muito boa de coração, preocupada com seu povo e com a causa animal, com quem você se sente bem em trabalhar e apoiar. Tivemos uma votação muito expressiva em Nova Odessa, fui o 5º deputado federal mais votado aqui, e estou colocando meu mandato à disposição da cidade. Com certeza vamos trazer muitos recursos e projetos federais para Nova Odessa”, retribuiu Henrique.

O parlamentar já recebeu uma “missão” do prefeito e da secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto: um pedido para intermediar, junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e à concessionária da ferrovia Malha Paulista, a Rumo, um pedido de informações sobre o andamento de obras de contrapartidas que devem ser realizadas na cidade em breve, visando melhoras as condições de passagem de pedestres e veículos pela linha férrea em diversos pontos. Em maio, o prefeito já havia encaminhado à Rumo dois pedidos de intervenções que visam melhorar as condições de segurança de motoristas e pedestres que atravessam a ferrovia todos os dias na área urbana da cidade.

Os pedidos incluem a duplicação da passagem inferior que liga o Jardim Santa Rosa ao Jardim São Jorge e à região do Jardim Picerno (Sumaré), estreita e que só comporta um veículo por vez, e a melhoria na travessia de pedestres sobre os trilhos na altura da Praça José Gazzetta, entre o Centro e a região do Jardim Flórida – atualmente feita por uma passagem em nível na direção da Avenida João Pessoa.

VAGA- Em 2018, aos 33 anos, por muito pouco ele não foi eleito diretamente para uma das 70 cadeiras às quais o Estado de São Paulo tem direito na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ele obteve 54.113 votos – o equivalente a 0,26% do total de votos válidos a deputado federal no Estado e o 7º mais votado do PRB paulista, que elegeu seis parlamentares.

No total, o partido de Henrique do Paraíso fez seis deputados federais por São Paulo. São eles Celso Russomano (521.728 votos), Marcos Pereira (139.165 votos), Vinícius Carvalho (97.862 votos), Roberto Alves (82.097 votos), Milton Vieira (77.413 votos) e Maria Rosas (71.745 votos).

Com sua votação expressiva, Henrique permaneceu como o 1º suplente do seu partido para uma eventual vaga na Câmara dos Deputados na atual legislatura – possibilidade que acabou se concretizando mês passado, com o afastamento temporário, por motivos pessoais, de Milton Vieira. Saiba mais sobre o trabalho do deputado em https://www.facebook.com/HenriqueDoParaiso/ e https://www.camara.leg.br/deputados/217036.