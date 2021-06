Henrique do Paraíso assume como 1o federal da história de Sumaré

Com a licença do Deputado Milton Vieira (Republicanos), o atual vice-prefeito de Sumaré-SP, Henrique do Paraíso (Republicanos), se tornou o primeiro deputado federal sumareense da história. Além disso, a Região Metropolitana de Campinas vai contar agora com mais um representante no Congresso Nacional. Henrique do Paraíso tomou posse nesta quarta-feira (23), na Câmara dos Deputados, em sessão Plenária comandada pelo presidente Nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira.

O novo parlamentar de Sumaré assumiu o cargo porque é primeiro suplente do deputado federal Milton Vieira que precisou se licenciar por motivos pessoais. Desta forma, a região aumenta sua representatividade no Congresso. “Meu grande objetivo aqui em Brasília é conquistar recursos e investimentos para a nossa cidade, região metropolitana de Campinas e demais municípios do estado de São Paulo. Fico muito feliz por essa oportunidade, e espero que cada sumareense e cada paulista possam se sentir representado com o trabalho que será iniciado. Agradeço primeiramente a Deus pela vida, saúde e a oportunidade de estar representando milhões de brasileiros no Congresso Nacional, aos meus amigos, familiares e militantes pelo apoio e também aos 54.513 votos de confiança que foram depositados em mim! Essa não é só uma conquista pessoal, mas de toda a Região Metropolitana e da minha cidade orquídea Sumaré-SP”, afirmou Henrique do Paraíso.

Na última eleição (2018), o parlamentar recebeu um total de 54.113 votos para deputado federal. Antes, no ano de 2016, foi eleito vice-prefeito de Sumaré ao lado do prefeito Luiz Dalben, feito repetido nas eleições municipais do ano passado.

Nascido em 1985, a política está no sangue da família. Henrique é neto dos pioneiros do tomate de Sumaré-SP, o Sr. Dino Stein e da Sra. Tite Stein. Sua mãe é a empresária Noemi Stein e seu pai, Paulo Sciascio Neto, foi ex-presidente do Clube União de Sumaré e vereador por quatro mandatos, chegando a ser o mais votado da cidade em 1988, além de seu irmão, Raí do Paraíso, que atualmente exerce o mandato de vereador no município de Sumaré.

Em 2008, com apenas 23 anos, Henrique foi suplente na Câmara de Vereadores de Sumaré. Quatro anos depois, foi eleito o vereador mais jovem da cidade. No ano de 2014, se candidatou pela primeira vez ao cargo de deputado federal, tendo recebido mais de 23 mil votos e sendo o mais votado em Sumaré. Ele é casado com Débora Ventura Pereira e pai de Liz Ventura Stein Sciascio.