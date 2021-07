Henrique do Paraíso ‘abraça’ voto impresso

O deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos-SP) faz parte da Frente Parlamentar do Congresso Nacional a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a impressão do voto na urna eletrônica durante as votações eleitorais.

De acordo com o deputado, o voto impresso e auditável dará mais transparência e, portanto, mais segurança caso ocorra algum tipo de desconfiança sobre possíveis fraudes nas eleições em todo o país. Com a impressão de cada voto será possível conferir os votos em papel e compará-los com os registros eletrônicos de cada urna.

A PEC está em discussão em Comissão Especial da Câmara e a votação do parecer favorável ao voto impresso está prevista para acontecer no próximo dia cinco de agosto.

Depois de passar pela Comissão, a proposta terá que ser votada em dois turnos nos Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por pelo menos três quintos de seus membros (308 deputados e 49 senadores).

A posição do deputado Henrique do Paraíso é majoritária em seu partido, o Republicanos, que historicamente sempre votou a favor do voto impresso, desde que o assunto foi tratado pela primeira vez no Congresso Nacional, em 2007.