Diagnosticado com câncer e em tratamento na Unicamp, Henrique Gomes Alvino, 19, de Americana, precisa de doadores de sangue.

Morador da Praia Azul, Henrique foi diagnosticado recentemente e está internado no Hospital Boldrini, em Campinas.

A doação de qualquer tipo sanguíneo por ser feita através do agendamento no www.hemocentro.unicamp.br. A família pede que seja informado o nome do paciente Henrique Gomes Alvino.