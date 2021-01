Henri Castelli apanha em Alagoas e tem queixo quebrado

Após utilizar as redes sociais, nessa segunda (11), para expor o caso de agressão ocorrido no dia 30 de dezembro, Henri Castelli recebeu apoio de diversos amigos e famosos em seu perfil no Instagram. Em stories publicados ontem (11), o ator desmentiu sua própria versão e esclareceu que sofreu agressões numa festa de pré-réveillon em Alagoas. Castelli também compartilhou uma foto no leito do hospital, onde recebeu diversos comentários de apoio.

“Meu querido vai ficar tudo bem e a gente depois vai poder gritar ‘aleluia’ juntos”, escreveu a atriz Fabiana Karla. Mariana Santos também se colocou à disposição do amigo. “Estou aqui se precisar de mim. Sempre”, disse. Mariza Orth também se solidarizou com a situação do ator: “Você sai dessa!! Qualquer coisa chama!”, comentou.

Entre o apoio de comediantes, artistas e atletas, o cantor Latino, que, também, compartilhou story em apoio ao artista, comentou que estaria em oração. “Manda os nomes que eu resolvo de forma bem espiritual. Todos que se levantaram contra vc irão cair irmão”.

Outros famosos, como Suzana Pires, Cassio Gabus, Isabela Garcia, Vanessa Giacomo, Ricardo Tozzi e a influencer Luisa Mell, também se colocaram em apoio nos comentários.

Na publicação, o ator, que já havia explicado todo o caso anteriormente nos stories, comentou a situação. “Jamais imaginei passar por uma situação dessas na vida, ainda mais por conta de uma violência desmedida, irracional, que por pouco não causou sequelas mais graves”, desabafou.

O inquérito policial que investiga as agressões sofridas pelo ator está em fase de conclusão, e os suspeitos serão indiciados pelo crime de lesão corporal.