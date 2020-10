Hemofiss tem nova apresentação

A Cimed, terceira maior farmacêutica do país, apresenta a nova identidade de Hemofiss, pomada indicada para o tratamento de fissuras e hemorroidas internas ou externas. O assunto ainda é um tabu, por isso, a nova comunicação está mais clara e objetiva para facilitar o processo de compra.

Pensando no bem-estar do consumidor, a marca lança também uma nova apresentação com 10 aplicadores que proporciona mais praticidade e higiene, pois dispensa a necessidade de higienização e reutilização do mesmo aplicador. Sua formulação contém 5mg/g de Acetato de Hidrocortisona, Lidocaína base 20mg/g, 100mg/g de Oxido de Zinco e 20mg/g de Subgalato de Bismuto, que combinados possuem ação anestésica, vasoconstritora, anti-inflamatória e calmante, auxiliando no alívio da dor, inflamação, ardência, coceira e inchaço.

Estima-se que metade da população adulta desenvolverá o problema em algum momento da vida, segundo dados levantados pela revista Veja.

Medicamento de Notificação Simplificada, RDC nº199 de 2006. AFE nº 1.04381-0.

SOBRE A CIMED

A Cimed é umas das maiores farmacêuticas do país com mais de 40 anos de história, é um dos poucos grupos que permanece totalmente brasileiro e independente até hoje. São mais de 600 produtos no catálogo e uma distribuição nacional para mais de 40 mil pontos de vendas atendidos diretamente. Além disso, a Cimed é líder do setor na venda de medicamentos isentos de prescrição médica (MIP). Com sede administrativa em São Paulo, a empresa tem mais de 4.000 colaboradores em todo Brasil. Seu complexo fabril se encontra em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição central e a gráfica em São Sebastião da Bela Vista (MG), além de contar com 24 centros de distribuição espalhados pelo país. Atualmente, a empresa é uma das maiores apoiadoras do esporte nacional, patrocinando a Confederação Brasileira de Futebol.