Heineken vai focar na saúde mental

Colocando sempre o respeito e a segurança em primeiro lugar, o Grupo HEINEKEN no Brasil está dando um passo adiante em relação aos aprendizados da pandemia na gestão de pessoas. Após um processo de design thinking, a companhia desenvolveu internamente a plataforma HEINEKEN Cuida, que reúne todas as iniciativas de saúde e segurança para os colaboradores a partir de agora, unindo o que já era feito antes da pandemia da covid-19 e as ações criadas neste período e que serão mantidas posteriormente.

Com um selo, que marcará todas as ações internas do Grupo nesse sentido, a plataforma atuará em três frentes. O pilar de informação terá pílulas de conteúdo mensais com diversos temas relacionados à saúde e segurança, enquanto o suporte de saúde terá uma equipe corporativa exclusiva da companhia, formada por enfermeiras, psicólogos, psiquiatras e médicos clínicos, que farão uma avaliação mais profunda dos colaboradores que solicitarem apoio e os encaminharão a profissionais mais adequados. Em liderança, treinamentos aprofundados auxiliarão os gestores a identificar aqueles que precisam de suporte, além de ensinar como lidar com as diversas situações e encaminhar corretamente o profissional ao time de saúde corporativa.

Com ilustrações e linguagem leve, os conteúdos da plataforma serão trabalhados em diversos canais de relacionamento com os colaboradores – como o Workplace by Facebook (rede social interna), e-mail, jornal mural e TVs – e focarão em alertar sobre as situações que podem colocá-los em risco, sempre focando nas causas dos acidentes e nas formas de prevenção.

Desde o início da pandemia, a cervejaria criou uma grande força-tarefa e implementou uma série de ações internamente, seguindo os termos definidos pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), e outras que buscaram contribuir com o equilíbrio emocional de seus times e manutenção de um clima organizacional leve e otimista. Algumas dessas ações foram: a criação do canal de WhatsApp exclusivo de Saúde Corporativa, que orienta e realiza atendimento aos 13 mil colaboradores e seus familiares disponível 24h por dia, 7 dias por semana; o Guia de Cuidados para o Colaborador HEINEKEN e sua Família, com os cuidados para se prevenir da covid-19; boletim diário com a divulgação de ações para proteger e cuidar dos colaboradores, o movimento Onda Positiva, com comunicações e ações de otimismo e positividade, prezando pela saúde mental e física dos colaboradores; o compromisso de não realizar demissões estruturais em 2020; a realização da live “Tamu Junto” no YouTube com o CEO e outros colaboradores e convidados, oferecida para funcionários e familiares, que impactou 40mil pessoas; e entrega de kits de materiais de higiene pessoal e limpeza para o lar destinados a 100% do time.

Para saber mais sobre as ações realizadas pelo Grupo HEINEKEN durante a pandemia em prol das pessoas, acesse o site: www.juntxsnessa.com.br/.