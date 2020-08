Heber vira pré-vereador com apoio de Giovana

O músico e empresário Heber Pequeno PDT se lançou pré-candidato a vereador, postou foto com o nome a prefeita do partido Giovana Fortunato e o texto que vai abaixo.

12 anos se passaram da primeira vez que fui convidado para me candidatar a vereador, período em que assinei minha filiação ao PDT com a missão de contribuir no processo de concretização dos sonhos do Dr. Waldemar Tebaldi e Darcy Ribeiro no aprimoramento das escolas de período integral, adiando a disputa do pleito para antes aprender na prática a trabalhar com educação e cultura no setor público.

Fui muito feliz em ter vários projetos implementados podendo contribuir diretamente no desenvolvimento da educação e cultura Americanense, me apaixonei pelas possibilidades de transformação que um projeto bem estruturado impacta na vida das pessoas. 12 anos depois aqui estou, acima de tudo, preparado para expandir esses projetos para o poder legislativo.

Assim começo uma nova jornada como pré-candidato a vereador compondo um grupo determinado a fazer grandes mudanças em nossa querida cidade.

Comigo na foto a pessoa que, com muita coragem preparo e determinação, aceitou a imensa responsabilidade de ser nossa pré-candidata à prefeita. Vamos juntos Maria Giovana !!