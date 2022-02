Harmonização facial sem agulhas? É a intradermoterapia pressurizada

Procedimentos estéticos com aplicação de ácido hialurônico, toxina botulínica ou bioestimuladores de colágeno estão em alta no mundo da estética. Muitas pessoas querem rejuvenescer, mudar a aparência do rosto ou fazer algum outro tratamento, mas morrem de medo de agulhas. A boa notícia é que a um dispositivo de injeção de ativos em nível subcutâneo sem agulhas: a Intradermoterapia pressurizada.

Ela consiste na aplicação de ativos nas camadas mais profundas da pele, sem o uso das temidas agulhas. Através da Intradermoterapia Pressurizada é possível fazer até mesmo harmonização facial, procedimento que é tendência entre famosos.

“A Intradermoterapia pressurizada, também conhecida como caneta pressurizada, é um procedimento onde se aplica enzimas diretamente na região a ser tratada, com uma injeção sem agulha não ocasionando dores e edemas. O grande benefício da intradermoterapia pressurizada é melhorar a qualidade da pele. São diversos protocolos de tratamentos que podem ser feitos, como aplicação de toxina botulínica e preenchimento facial como os lábios, bigode chinês e outros”, explica a personalidade beauty Michele Umezu, que é dona de uma clínica que oferece este tratamento.

A profissional afirma que a Intradermoterapia pressurizada promove um efeito mais natural para quem quer fazer preenchimento labial.

“O procedimento com a caneta pressurizada promove um efeito nos lábios mais natural e realista. A revitalização e a volumização são evidentes desde a primeira sessão e os resultados são gradativos e progressivos”, conclui.