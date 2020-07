Harley-Davidson ‘baratinha’ nas férias de julho

Durante o mês de julho de 2020 (de 1º a 31/07), a Harley-Davidson do Brasil conta com oportunidades imperdíveis para você realizar o sonho de adquirir uma motocicleta zero quilômetro da marca.

As condições especiais são válidas para a compra de modelos das famílias Sportster®, Softail® e Touring em todas as concessionárias da marca no país. Toda linha da Harley-Davidson do Brasil conta com oferta especial de financiamento por meio da Harley-Davidson Financial Services.

Os interessados em adquirir uma motocicleta Harley-Davidson zero quilômetro terão taxa de 0,99%, com 30% de entrada e saldo em até 48 vezes, tudo isso para tornar mais fácil a realização do sonho de possuir uma H-D na garagem.

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais e municipais em relação aos cuidados com a saúde. Para registrar seu interesse, acesse o site https://change-your-ride.harley-davidson.com/pt_BR/home e inscreva-se. Encontre a loja Harley-Davidson mais próxima em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/find-a-dealer.html. Confira as ofertas do mês em https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/offers.html.

Reajuste de preços: por conta da volatilidade do câmbio, a partir de 1º de julho os preços públicos sugeridos das motocicletas passaram por um reajuste, conforme tabela de preços públicos anexada. A taxa de câmbio do real foi extremamente volátil nos últimos anos sendo que, em 2020, a moeda brasileira continuou a se depreciar em relação ao dólar americano e atualmente está acima de 5 reais por dólar.