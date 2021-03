Hamilton vence na estreia da F 1

O hepta campeão Lewis Hamilton venceu na estreia da temporada 2021 da Fórmula 1. Agora de casa nova, na Band, a primeira prova do ano foi o GP do Bahrein. Este ano serão 23 grandes prêmios antes de se definir o campeão. Hamilton não teve a vida tranquila que foi observada em 2020.

O piloto da Mercedes cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por Verstappen, da Red Bull. Verstappen cruzou a linha de chegada 0s745 atrás de Hamilton e terminou em segundo. Valtteri Bottas fez uma corrida bastante apagada com a Mercedes e ainda foi ‘derrubado’ por um problema no seu segundo pit-stop. No fim, o finlandês calçou pneus médios para fazer a volta mais rápida da corrida e terminar em terceiro lugar.

Lando Norris, com a McLaren, fez grande prova para finalizar em quarto, logo à frente de Sergio Pérez, que pode se considerar vencedor ao finalizar em quinto depois de ter enfrentado problemas e ficar com sua Red Bull parada antes mesmo da largada.