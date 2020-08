Hamilton vence de ponta a ponta na Espanha

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Espanha deste domingo (16). O britânico largou na pole position e não foi ameaçado em nenhum momento da corrida, garantindo sua vitória 88 na Fórmula 1 e se aproximando ainda mais do recorde de 91 de Michael Schumacher.

Max Verstappen, da Red Bull, fez uma boa largada e passou Valtteri Bottas para assumir a segunda posição na curva 1. Depois disso, Bottas não conseguiu mais se aproximar do holandês e teve que se contentar com a terceira posição no pódio.

Lance Stroll e Sergio Pérez, a da dupla de pilotos da Racing Point, terminou na quarta e quinta posição, respectivamente. Stroll fez uma excelente largada e era o quarto colocado depois da primeira e se defendeu bem dos ataques de Perez nos estágios finais da corrida. Ao contrário dos GPs anteriores, o ritmo de corrida da equipe de Silverstone foi muito bom.

A McLaren terminou na zona de pontuação com seus dois carros. Carlos Sainz foi o sexto colocado e Lando Norris o 10º. Em ritmo de corrida, ambos desafiaram a Ferrari e levaram a melhor. No fim da corrida, Sainz superou Vettel para garantir a sexta posição.

Norris também levou a melhor na disputa com Charles Leclerc. Na briga pela 11ª, o britânico se defendeu dos ataques de Leclerc e não permitiu a ultrapassagem. Porém, a corrida do monegasco acabaria repentinamente instantes depois. O motor do Ferrari SF1000 simplesmente apagou no meio da chicane final de Barcelona, travando as rodas e girando. Era o fim da corrida de Leclerc e mais um drama para a Ferrari.