Hamilton vence ‘corrida maluca’ do GP da Rússia

Lewis Hamilton vence o caótico GP da Rússia de 2021, em Sochi. Foi o 100° triunfo da carreira do britânico, que reassume a ponta do Mundial. A segunda posição ficou com seu arquirrival Max Verstappen em uma corrida em que eram esperados vários cenários, mas que terminou com o ‘mais comum’.

Verstappen largou em 20o e fez corrida de recuperação. Outro inglês, Lando Norris, foi a surpresa do final de semana, conseguindo a pole para a McLaren depois de 9 anos.

Assim fica o top 10 do campeonato de pilotos:

1) Lewis Hamilton, 246,5 pontos

2) Max Verstappen, 244,5

3) Valtteri Bottas, 151

4) Lando Norris, 139

5) Sergio Pérez, 120

6) Carlos Sainz Jr., 112,5

7) Charles Leclerc, 104

8) Daniel Ricciardo, 95

9) Pierre Gasly, 66

10) Fernando Alonso, 58