Haddad no Roda Viva segunda

Nesta segunda-feira (6/7), o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad é o convidado do Roda Viva. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar, ao vivo, às 22h, na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Em pauta, entre outros temas, a viabilidade de uma frente ampla em defesa das instituições e da democracia, as divisões internas no PT em relação a essa frente e na oposição ao governo Jair Bolsonaro e o risco de isolamento do partido na esquerda.

Haddad é professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo, onde se formou em Direito, fez mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Foi ministro da Educação, entre 2005 e 2012, nos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Durante sua gestão, o MEC lançou o programa Universidade para Todos, o ProUni, criado para conceder bolsas de estudo a alunos de baixa renda, para cursos de graduação e sequenciais, em instituições particulares. Entre 2013 e 2016, foi prefeito de São Paulo e, em 2018, candidatou-se à presidência da República, nas eleições vencidas por Jair Bolsonaro.

O Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Bela Megale, colunista do jornal O Globo; Ricardo Balthazar, repórter especial do jornal Folha de S.Paulo; Flávio Costa, escritor e repórter do portal UOL; Andrea Jubé, repórter de Política do jornal Valor Econômico; e Vera Rosa, repórter do jornal O Estado de S.Paulo em Brasília. Há ainda a participação remota do cartunista Paulo Caruso.