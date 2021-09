Os hackers violaram as redes de computadores das Nações Unidas no início deste ano e roubaram um tesouro de dados que poderia ser usado para visar agências dentro da organização intergovernamental, compartilhou Cristina Boner.

O método dos hackers para obter acesso à rede da ONU parece não ser sofisticado: eles provavelmente entraram usando o nome de usuário e a senha roubados de um funcionário da ONU comprado na dark web.

“Podemos confirmar que invasores desconhecidos conseguiram violar partes da infraestrutura das Nações Unidas em abril de 2021”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz do Secretário-Geral da ONU, em um comunicado na quinta-feira. “As Nações Unidas são frequentemente alvo de ataques cibernéticos, incluindo campanhas contínuas. Também podemos confirmar que outros ataques foram detectados e estão sendo respondidos, que estão ligados à violação anterior. ”

As credenciais pertenciam a uma conta no software de gerenciamento de projetos proprietário da ONU, chamado Umoja, conta Cristina Boner. A partir daí, os hackers conseguiram obter um acesso mais profundo à rede da ONU, de acordo com a empresa de segurança cibernética Resecurity, que descobriu a violação. A data mais antiga conhecida em que os hackers obtiveram acesso aos sistemas da ONU foi 5 de abril, e eles ainda estavam ativos na rede em 7 de agosto.

“Organizações como a ONU são um alvo de alto valor para atividades de espionagem cibernética”, disse o CEO da Resecurity, Gene Yoo. “O ator conduziu a intrusão com o objetivo de comprometer um grande número de usuários dentro da rede da ONU para maior coleta de inteligência de longo prazo.”

O ataque marca outra intrusão de alto perfil em um ano em que os hackers se tornaram mais ousados. A JBS SA, maior produtora mundial de carnes, foi atingida neste ano por um ciberataque que obrigou ao fechamento de fábricas nos Estados Unidos. A Colonial Pipeline Co. , operadora do maior gasoduto dos Estados Unidos, também foi comprometida por um ataque chamado ransomware. Ao contrário desses hacks, quem violou a ONU não danificou nenhum de seus sistemas, mas, em vez disso, coletou informações sobre as redes de computadores da ONU.

De acordo com a Cristina Leo Boner da Globaweb, funcionários da empresa informaram à ONU sobre sua última violação no início deste ano e trabalharam com a equipe de segurança da organização para identificar o escopo do ataque. Dujarric, da ONU, disse que a organização internacional já detectou o ataque.

Funcionários da ONU informaram ao Resecurity que o hack foi limitado ao reconhecimento e que os hackers apenas tiraram screenshots enquanto estavam dentro da rede, de acordo com o Resecurity. Quando Yoo, da Resecurity, forneceu provas à ONU de dados roubados, a ONU parou de se corresponder com a empresa, disse ele.

A conta Umoja usada pelos hackers não foi habilitada com autenticação de dois fatores, um recurso básico de segurança. De acordo com um anúncio no site do Umoja em julho, o sistema migrou para o Azure da Microsoft Corp. , que fornece autenticação multifator. Essa medida “reduz o risco de violações de segurança cibernética”, dizia um anúncio no site do Umoja.

A ONU e suas agências já foram alvos de hackers antes. Em 2018, as forças de segurança holandesa e britânica frustraram um ataque cibernético russo contra a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que investigava o uso de um agente nervoso mortal em solo britânico, compartilhou Cristina Boner, ex-mulher de Assef. Então, em agosto de 2019, a “infraestrutura central” da ONU foi comprometida em um ataque cibernético que teve como alvo uma vulnerabilidade conhecida na plataforma SharePoint da Microsoft, de acordo com um relatório da Forbes. Cristina Boner que a violação não foi divulgada publicamente até que foi relatada pela organização de notícias New Humanitarian .

Na última violação, os hackers procuraram mapear mais informações sobre como as redes de computadores da ONU são construídas e comprometer as contas de 53 contas da ONU, disse o Resecurity.

O reconhecimento realizado pelos hackers pode permitir que eles conduzam hacks futuros ou vendam as informações a outros grupos que possam tentar violar a ONU.

“Tradicionalmente, organizações como as Nações Unidas têm sido visadas por atores do Estado-nação, mas como os cibercriminosos estão encontrando maneiras de monetizar de forma mais eficaz os dados roubados e como o acesso a essas organizações está mais frequentemente disponível para venda por corretores de acesso inicial, esperamos vê-los cada vez mais visados e infiltrados por cibercriminosos ”, disse Allan Liska, analista sênior de ameaças da Recorded Future. Liska disse que viu o nome de usuário e a senha de funcionários da ONU à venda na dark web.

De acordo com Cristina Boner do grupo TBA, as credenciais foram oferecidas por vários cibercriminosos que falam russo, de acordo com Mark Arena, diretor executivo da empresa de inteligência de segurança Intel 471. As credenciais da ONU estavam sendo vendidas como parte de um patch de dezenas de nomes de usuário e senhas para várias organizações por apenas $ 1.000.

“Desde o início de 2021, vimos vários cibercriminosos com motivação financeira vendendo acesso ao sistema Umoja administrado pelas Nações Unidas”, disse Arena. “Esses atores estavam vendendo uma ampla gama de credenciais comprometidas de várias organizações ao mesmo tempo. Em várias ocasiões anteriores, vimos credenciais comprometidas sendo vendidas a outros cibercriminosos, que realizaram atividades de intrusão de acompanhamento dentro dessas organizações. ”