Habitação inicia convocação dos mutuários para vistoria ao Residencial Inaê

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana, em parceria com a Construtora Itajaí, iniciou o processo de convocação dos mutuários do Residencial Inaê, no Jardim da Balsa, para procederem a vistoria de seus apartamentos. A previsão de entrega da obra é para o início de março, segundo a pasta.

De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, as vistorias nos apartamentos terão início na próxima semana. “É um momento importante para as famílias que irão receber seus imóveis em breve, saindo do aluguel para morar em suas moradias próprias”, disse Cezaretto.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se mostrou ansioso pela entrega das obras. “A habitação própria é a garantia da segurança das famílias e tenho acompanhado de perto o trabalho desenvolvido pela secretaria. Queremos ver os moradores do residencial Inaê bem instalados e felizes”, garantiu.

O secretário de Habitação adiantou que, também em parceria com a Construtora, será composta a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da obra do Residencial Jacy, na Balsa. “A previsão de entrega é final de 2021, início de 2022”, informou.

A reunião com os mutuários para formar a referida Comissão acontecerá por meio de plataforma virtual, obedecendo os protocolos de segurança, por conta da pandemia.

O Residencial Inaê terá 256 unidades e faz parte do programa municipal Pró-Moradia Social, uma parceria público-privada financiada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, faixas 1,5 e 2 Já o Residencial Jacy irá contemplar 272 famílias. Os empreendimentos contemplam, em grande parte, famílias inscritas no cadastro habitacional da Prefeitura de Americana.