Habitação inicia cadastramento no núcleo Pomares do Quilombo

A Secretaria de Habitação de Sumaré realizou na última semana o cadastramentro habitacional das famílias que residem no núcleo Pomares do Quilombo, na região central, dando continuidade às tratativas de regularização fundiária da área. Equipes da pasta estiveram no local para realizar o procedimento e orientar os moradores.

Os moradores que ainda não foram cadastrados devem comparecer na Secretaria de Habitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, localizada na Avenida Brasil, nº 1.111, Nova Veneza. O trabalho visa diagnosticar a situação das famílias e a classificação de cada uma, por exemplo, o número de idosos e crianças residentes, possibilitando o detalhamento da análise social dos moradores para classificar a área no REURB (Regularização Fundiária Urbana).

“Desde 2017 estamos trabalhando para ofecer moradia adequada à população, com acesso a serviços públicos de qualidade e igualdade social, de modo a promover a ocupação do espaço urbano de forma planejada. Buscamos alternativas para a regularização fundiária da área. Este levantamento é de grande importância para termos um diagnóstico completo e atual do local para, posteriormente, darmos andamento nos processos de regularização, garantindo mais dignidade para todos”, explicou o prefeito Luiz Dalben.