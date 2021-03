Habitação disponibiliza equipe técnica para Cooperlírios

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) da Prefeitura de Americana disponibilizou a equipe técnica da Pasta para participar do Projeto de Reestruturação da Cooperlírios, cooperativa de materiais reciclados, localizada no Jardim dos Lírios. Com a colaboração da prefeitura, algumas ações de melhorias poderão ser viabilizadas, segundo o secretário Luiz Cezaretto.

“A equipe técnica da SHDU, composta por técnicos e arquitetos, irá colaborar com o projeto de layout para promover as adequações que visam melhorar e facilitar a vida dos cooperados, melhorando a estrutura da Cooperlírios”, disse Cezaretto.

De acordo com o projeto, estão previstas diversas ações para melhorar a estrutura da Cooperlírios, como novas instalações sanitárias, vestiário, escritório, cozinha/refeitório, entre outras melhorias.