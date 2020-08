Habitação Americana. Cadastro on-line deve ser atualizado

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana completa em agosto dois anos da implantação do sistema de cadastro habitacional on-line permanente, ferramenta disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) que permite que a população se inscreva de forma rápida e simples os projetos de moradia de interesse social implantados no município.

Neste mês, todos os inscritos receberão um e-mail informando sobre a necessidade de atualizar o cadastro. Tal formalidade acontecerá sempre a cada dois anos, como garantia de que os dados estarão em dia caso seja necessário fazer algum contato. Até a implantação do novo sistema, a fila de demanda por uma imóvel ultrapassava 10 mil famílias.

A nova plataforma permitiu o recenseamento com atualização dos dados das famílias que ainda não tinham conquistado moradia por meio dos projetos da Secretaria de Habitação, além de permitir o cadastro de novos inscritos. Desde 2015, a pasta entregou 896 unidades nos empreendimentos Vida Nova I e II, na região da Praia Azul; e 300 unidades no Residencial Jardim dos Lírios. Em breve, serão entregues mais 256 unidades no Residencial Balsa (Condomínio Tainá e, até o final do ano, outras 278 nas regiões do Jardim São Luiz e Jardim da Balsa.

Atualmente o município tem 6.843 inscritos, com 64,2% de mulheres como titulares. A renda média das famílias é de R$ 1.728,00, e idade de 40 anos.

“Esses dois anos de cadastro comprovaram que estamos no caminho certo. Tanto a Habitação como outras secretarias municipais estão sempre buscando por inovações. O cadastro on-line trouxe transparência no processo e agilidade no processamento das informações e no atendimento às famílias. Além disso, a ferramenta nos dá a real demanda por moradia em Americana e compila dados demográficos como composição das famílias, faixa etária dos membros do núcleo familiar, se pagam aluguel ou moram de favor, entre outras informações que nos ajudam a buscar novos projetos de acordo com o perfil dos cadastrados”, afirmou o secretário Charley Petter Cornachione.

Reuniões on-line – Por iniciativa do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Charley Petter Cornachione, desde maio deste ano as reuniões periódicas com inscritos em programas habitacionais da Prefeitura estão sendo realizadas virtualmente. O expediente foi adotado devido às precauções com a Covid-19 evitando, dessa maneira, aglomeração de pessoas e o contato entre elas.

Nesse período, todos os inscritos e suas famílias foram convidados para os encontros on-line por mensagens via SMS e WhatsApp. Foram apresentadas aos participantes informações sobre o benefício estadual Cheque Moradia de R$ 13 mil; os projetos habitacionais Residencial Jacy e Solar das Flores; o cronograma de entrega das chaves do Residencial Tainá, bem como o curso de gestão condominial para os futuros moradores. Todos os projetos em andamento na Secretaria de Habitação fazem parte do programa municipal Pró-Moradia Social que, por meio de parceria público-privada, viabiliza moradias de interesse social por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5.

Para se inscrever nos programas habitacionais da Prefeitura de Americana, é necessário ser maior de 18 anos; morar ou trabalhar há pelo menos cinco anos na cidade; e não possuir imóvel no nome. A inscrição no cadastro habitacional pode ser realizada a qualquer momento.

Vale salientar que as pessoas que não têm acesso à internet não são prejudicadas, e são atendidas presencialmente e com horário marcado na sede da Secretaria, localizada na Avenida Brasil, 1293, nas dependências do Centro de Cultura e Lazer (CCL). O atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, e o telefone para contato é o 3475 8700.